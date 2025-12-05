Roxana Minzatu smentisce Repubblica su Meloni | le clamorose parole della Commissaria Ue

"Purtroppo il titolo non riflette affatto quello che ho detto. Chiunque legga il testo dell'intervista, sarà d'accordo con me". Arriva nel giro di poche ore la clamorosa smentita a Repubblica da parte di Roxana Minzatu, commissaria Ue al Lavoro.  Il quotidiano di largo Fochetti aveva usato la sua intervista per "bastonare" il governo di Giorgia Meloni. "Competitività significa anche posti di lavoro di qualità". Quindi in grande evidenza un passaggio critico: "Stiamo collaborando con l’Italia e con tutti gli Stati membri. In effetti nel vostro Paese, la ripresa dei salari rimane più debole rispetto alla media Ue. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

