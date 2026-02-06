Monteverdi incanta Avellino | trionfo al Duomo per Il combattimento di Clorinda e Tancredi

Il Duomo di Avellino si riempie di applausi per la prima rappresentazione di “Il combattimento di Clorinda e Tancredi” di Claudio Monteverdi. La scena si riempie di musica e emozioni, con il pubblico che si lascia trasportare dalla potenza dell’opera. La rappresentazione si è conclusa con molti che hanno commentato con entusiasmo la qualità della performance.

Grande successo al Duomo di Avellino per "Il combattimento di Clorinda e Tancredi" di Claudio Monteverdi. Un Duomo di Avellino gremito e un pubblico attento e partecipe hanno sancito, ieri sera, il grande successo del concerto "Il combattimento di Clorinda e Tancredi" di Claudio Monteverdi.

