Il Conservatorio Cimarosa porta Monteverdi in Duomo | un evento unico per Avellino e per l’Italia intera

Da avellinotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio Cimarosa porta Monteverdi in Duomo: un evento che gli appassionati di musica non vogliono perdere. Il 5 febbraio alle 20, il Duomo di Avellino ospiterà un concerto speciale, promosso dal conservatorio. Una serata dedicata a un capolavoro, che riunisce studenti e artisti per portare in scena un repertorio unico e coinvolgente.

AVELLINO — È fissato per il 5 febbraio alle ore 20:00, presso il Duomo di Avellino, il concerto promosso dal Conservatorio “Domenico Cimarosa”. La serata sarà interamente dedicata a Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, eseguito con strumenti storici e secondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Conservatorio Cimarosa

Monteverdi al Duomo di Avellino, il Conservatorio Cimarosa in concerto

L’evento si svolgerà il 5 febbraio alle 20:00 presso il Duomo di Avellino, con un concerto del Conservatorio “Domenico Cimarosa”.

Il “Cimarosa” promuove il concerto di Monteverdi nel Duomo

Il Conservatorio Cimarosa di Avellino presenta il concerto di Monteverdi, previsto il 5 febbraio nel Duomo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Conservatorio Cimarosa

Festa Unità Nazionale, il Conservatorio porta in piazza suoni e vociÈ stata anche la musica del Conservatorio San Pietro a Majella a dare voce e sentimento alla cerimonia per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, celebrata questa mattina in Piazza del ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.