Il Conservatorio Cimarosa porta Monteverdi in Duomo | un evento unico per Avellino e per l’Italia intera

Il Conservatorio Cimarosa porta Monteverdi in Duomo: un evento che gli appassionati di musica non vogliono perdere. Il 5 febbraio alle 20, il Duomo di Avellino ospiterà un concerto speciale, promosso dal conservatorio. Una serata dedicata a un capolavoro, che riunisce studenti e artisti per portare in scena un repertorio unico e coinvolgente.

AVELLINO — È fissato per il 5 febbraio alle ore 20:00, presso il Duomo di Avellino, il concerto promosso dal Conservatorio “Domenico Cimarosa”. La serata sarà interamente dedicata a Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, eseguito con strumenti storici e secondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Conservatorio Cimarosa

Ultime notizie su Conservatorio Cimarosa

