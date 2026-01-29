Il Conservatorio Cimarosa porta Monteverdi in Duomo | un evento unico per Avellino e per l’Italia intera
Il Conservatorio Cimarosa porta Monteverdi in Duomo: un evento che gli appassionati di musica non vogliono perdere. Il 5 febbraio alle 20, il Duomo di Avellino ospiterà un concerto speciale, promosso dal conservatorio. Una serata dedicata a un capolavoro, che riunisce studenti e artisti per portare in scena un repertorio unico e coinvolgente.
AVELLINO — È fissato per il 5 febbraio alle ore 20:00, presso il Duomo di Avellino, il concerto promosso dal Conservatorio “Domenico Cimarosa”. La serata sarà interamente dedicata a Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, eseguito con strumenti storici e secondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Monteverdi al Duomo di Avellino, il Conservatorio Cimarosa in concerto
L’evento si svolgerà il 5 febbraio alle 20:00 presso il Duomo di Avellino, con un concerto del Conservatorio “Domenico Cimarosa”.
Il “Cimarosa” promuove il concerto di Monteverdi nel Duomo
Il Conservatorio Cimarosa di Avellino presenta il concerto di Monteverdi, previsto il 5 febbraio nel Duomo.
