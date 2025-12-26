Nel 15esimo anniversario dalla scomparsa Montesilvano ricorda Filomena Delli Castelli
L'amministrazione comunale di Montesilvano, assieme alla commissione pari opportunità, il 22 dicembre scorso ha celebrato con una cerimonia nel cimitero cittadino Filomena Delli Castelli, a 15 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 22 dicembre 2010.Figura simbolo della storia repubblicana, Filomena. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Mesagne ricorda l’avv. Samuele De Guido nel 50esimo anniversario della sua scomparsa
Leggi anche: Castrocaro ricorda don Fiorini a undici anni dalla morte. E si celebra il terzo anniversario della scomparsa di don Ravaglioli
Nel 15esimo anniversario dalla scomparsa Montesilvano ricorda Filomena Delli Castelli - Il 22 dicembre scorso con una solenne cerimonia è stata ricordata nel cimitero cittadino Filomena Delli Castelli, attualmente l'unico sindaco donna ad aver guidato Montesilvano ... ilpescara.it
Idea Casa. Bobby Helms · Jingle Bell Rock (with The Anita Kerr Singers). A Natale tutto è speciale, anche la tavola per la prima colazione Scopri il set colazione @villeroyboch e le tovagliette per il 15esimo anniversario Toys Delight sul nostro shop onlin - facebook.com facebook
In occasione del suo quindicesimo anniversario, Compass Marine ha presentato il Jet Ski Lift JSL-300, un sistema innovativo per il sollevamento e la movimentazione delle moto d’acqua a bordo. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.