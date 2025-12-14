Montemiletto | omaggio a Zio Pietro con il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

A Montemiletto si rinnova l’appuntamento annuale con la consegna del Calendario Storico dei Carabinieri 2026, in omaggio a “Zio Pietro”. La cerimonia celebra la lunga vita e il legame speciale tra il Carabiniere in congedo Pietro Sordillo, noto come “Zio Pietro”, e la comunità locale, simbolo di memoria e continuità.

Si è rinnovata anche quest’anno, a Montemiletto, la tradizionale consegna del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri al Carabiniere in congedo Pietro Sordillo, per tutti “Zio Pietro”, che da qualche anno ha superato il secolo di vita, figura molto cara all’Istituzione e all’intera comunità. Avellinotoday.it Pavidas. Jean Tonique · TRUE LOVE. SAVE THE DATE! Domenica 14 dicembre dalle 10:30 all 13:30 PERSONALIZZA IL TUO CAPO! 3 patch in omaggio! Il regalo perfetto di Natale - facebook.com facebook © Avellinotoday.it - Montemiletto: omaggio a “Zio Pietro” con il Calendario Storico dei Carabinieri 2026

Delirio - Melodia Funebre di N. Corbascio

Video Delirio - Melodia Funebre di N. Corbascio Video Delirio - Melodia Funebre di N. Corbascio