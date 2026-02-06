Montagna esclusi Mercato Saraceno e Sogliano Lucchi Pd | Così si rischia di indebolire territori già fragili

La decisione di escludere Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone dalla riclassificazione dei Comuni montani ha sollevato proteste. Lucchi del Pd avverte che così si rischia di indebolire ancora di più territori già fragili. La mancanza di un accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha messo in discussione i criteri adottati, lasciando fuori due comunità che avevano bisogno di risposte chiare. Ora si fa dura per quei paesi, che temono di perdere punti di riferimento e risorse fondamentali

La mancata intesa in Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sulla proposta del Governo relativa alla riclassificazione dei Comuni montani ha portato all'esclusione di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone “Non siamo di fronte a un semplice disaccordo tecnico – sottolinea la consigliera regionale del Partito Democratico Francesca Lucchi – ma a una riforma che utilizza criteri riduttivi per definire la montanità, basandosi quasi esclusivamente su parametri altimetrici e ignorando elementi fondamentali come lo spopolamento, la fragilità dei servizi, le difficoltà di accesso e le condizioni socio-economiche dei territori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Mercato Saraceno Sogliano

Coldiretti Campania si schiera a sostegno dell’intervento dell’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, sul decreto attuativo della legge sulla Montagna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mercato Saraceno Sogliano

Argomenti discussi: Comuni montani, salta l’intesa in Conferenza delle Regioni: restano esclusi Mercato Saraceno e Sogliano; Comuni montani, restano fuori Sogliano e Mercato Saraceno, dentro Modigliana e Civitella; Nuovi criteri per i Comuni che possono dirsi montani; Rivoluzione Appennino: Modigliana e Civitella montane, ma è braccio di ferro sulla sorte degli esclusi.

Montagna, Bologna perde 6 comuni: Dove il Governo toglie, interviene la RegioneLa mannaia della riclassificazione Calderoli. Fuori Sasso Marconi, Marzabotto e i comuni della Valle del Santerno: In previsione dei guasti abbiamo aumentato del 60% le risorse del Fondo montagna ... bolognatoday.it

Montagna, appennino romagnolo a secco di fondi. Confagricoltura Così le aeree interne muoionoConfagricoltura Forlì Cesena e Rimini si schiera dalla parte dei comuni montani della Romagna e punta il dito contro il governo. La nuova Legge della ... chiamamicitta.it

Weekend di grande cinema al Cinema Dolcini di Mercato Saraceno! In programmazione: ““ ” Una storia incredibile sul sogno, l’ambizione e la passione sul tavolo da ping-pong, interpretata dal fenomeno Timothée Chalamet, prot facebook