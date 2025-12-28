Comuni di montagna in rivolta contro la legge Calderoli | Esclusi quasi 1400 centri Così si abbandonano i territori – Videoracconto

“La montagna non si misura con il righello”. Da Cesio, comune dell’entroterra di Imperia, Fabio Natta, sindaco e componente della consulta nazionale piccoli comuni dell’ Anci, guarda alla nuova perimetrazione dei comuni montani prevista dalla legge 1312025 e dal decreto attuativo. Il punto, dice, è evitare che un criterio esclusivamente altimetrico trasformi la tutela delle aree montane in una lotteria. “L’ abbandono del territorio vorrebbe dire dissesto idrogeologico irreparabile – spiega il sindaco ligure – tagliare comuni montani come questi della Valle Impero e tanti altri in Appennino costituirebbe una ferita profonda, non solo alla montagna, ma all’intero Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

