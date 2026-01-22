Coldiretti Campania si schiera a sostegno dell’intervento dell’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, sul decreto attuativo della legge sulla Montagna. L’organizzazione sottolinea l’importanza di tutelare i territori più fragili, evidenziando la necessità di misure che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle aree montane campane e contrastino eventuali effetti penalizzanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Coldiretti Campania esprime sostegno e appoggio all’iniziativa dell’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, intervenuta sul decreto attuativo della legge nazionale sulla Montagna, ritenuto penalizzante per i territori più fragili. L’organizzazione agricola condivide le preoccupazioni sollevate dalla Regione Campania sui criteri di classificazione dei Comuni montani, basati esclusivamente su parametri tecnici, che rischiano di escludere aree interne caratterizzate da fragilità economiche e sociali e di ridurre in modo significativo le risorse destinate al territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legge sulla Montagna, Coldiretti Campania plaude a Serluca: “Difendere i territori fragili”

