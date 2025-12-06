Vacanze di Natale 2025 10 milioni di italiani fuori casa e spesa complessiva oltre i 5 miliardi

Sono 10 milioni gli italiani che nel 2025 hanno deciso di trascorrere le festività natalizie fuori casa. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, che fotografa un netto aumento delle intenzioni di viaggio rispetto all’anno precedente. Il budget medio destinato alla vacanza è pari a 440 euro, mentre la spesa complessiva supera i 5 miliardi, con una crescita del 31% rispetto al 2024. Un dato significativo, soprattutto se inserito in un contesto di costi in aumento, che però non frena il desiderio di viaggiare. Dall’analisi emerge che più di un italiano su quattro (26%) approfitterà delle vacanze di Natale per partire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vacanze di Natale 2025, 10 milioni di italiani fuori casa e spesa complessiva oltre i 5 miliardi

