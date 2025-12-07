Differenziata da record | 14 Comuni padovani nella lista dei Ricicloni

Ecoforum Veneto 2025 aggiorna la mappa della gestione dei rifiuti nel territorio Etra, con diversi Comuni padovani inseriti tra le realtà più virtuose della Regione. Il riconoscimento più alto va a Nove, provincia di Vicenza, che entra nella categoria “Rifiuti Free” grazie ai risultati registrati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

