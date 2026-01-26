Dervio si distingue come esempio di gestione sostenibile dei rifiuti, con oltre l’80% di raccolta differenziata. La recente conferma arriva dalla 32ª edizione dei

Prestigioso riconoscimento fra i paesi turistici, considerati i più difficili da gestire. Cassinelli: "Premiato l'impegno del Comune e dei cittadini" Dervio, paese virtuoso per la differenziata. Giovedì scorso, all'università di Bergamo, Legambiente ha premiato - nella 32^ edizione de i "Comuni Ricicloni" - la località lariana per i risultati positivi sulla raccolta differenziata. Soddisfazione per il risultato, che premia l'impegno del Comune e dei cittadini nella tutela dell'ambiente, è stata espressa dal sindaco. “Possiamo dire di essere molto soddisfatti di questo riconoscimento visto l'impegno su questo fronte - sottolinea Stefano Cassinelli - Ringraziamo naturalmente Silea e tutti i cittadini che con il loro impegno quotidiano e la loro sensibilità collaborano alla salvaguardia dell'ambiente e al decoro del territorio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Una raccolta differenziata da record. Il debutto tra i ’Comuni ricicloni’Il Comune di Cesano Maderno si distingue per aver raggiunto un importante traguardo nella raccolta differenziata, entrando per la prima volta nella classifica dei “Comuni ricicloni” di Legambiente Lombardia.

"Comuni ricicloni": la differenziata in Campania raggiunge il 58%, ma 210 Comuni sono ancora "sotto soglia"In Campania, la raccolta differenziata raggiunge il 58,05%, con un aumento dell'1,47% rispetto all'anno precedente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: PNRR, centrato l'obiettivo europeo: servizi digitali più semplici per l’80% di Comuni e Scuole; Oltre l’80% di raccolta differenziata: Mantova è Comune Riciclone turistico; Marr, l'acquisizione di Bergel vale 4,7 milioni. Rafforzata la presenza in Lombardia; Oltre l'80% di differenziata: Dervio premiato tra i comuni ricicloni.

Carceri e Hiv. Trattato oltre l’80% dei detenuti sieropositiviIl dato è emerso durante la prima giornata del XVI Congresso Nazionale SIMSPe-Onlus/L'Agorà Penitenziaria 2015. Tuttavia oggi c’è ancora una elevata percentuale di persone che muore di overdose nelle ... quotidianosanita.it

Unicef: In Congo oltre 21.000 casi sospetti. L’80% dei 700 morti erano bambiniL’Mpox è endemico in Africa centrale e occidentale. Soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC, ex Zaire) il numero di casi di mpox continua ad aumentare e l’Unicef sta intensificando il ... quotidianosanita.it

Comuni Ricicloni Lombardia, Acquafredda in vetta: la differenziata è oltre il 95% - facebook.com facebook