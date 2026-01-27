Sfilata in maschera e divertimento con il Carnevale atessano

La sfilata in maschera di Atessa, prevista per sabato 21 febbraio, propone un'opportunità di divertimento e tradizione. Organizzata dall'associazione Tocca la luna, rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale, mantenendo vivo lo spirito del Carnevale. L'evento si inserisce nelle tradizioni annuali e invita tutti a partecipare per vivere un momento di festa e cultura nel rispetto delle consuetudini.

Sabato 21 febbraio, ad Atessa, torna l'appuntamento con il Carnevale atessando, organizzato dall'associazione Tocca la luna. A partire dalle 14.30, un pomeriggio di festa, intrattenimento e musica per grandi e piccini ma, soprattutto, la fantastica sfilata dei carri e delle maschere con la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Carnevale Atessano Sfilata in maschera con Samira, a Santarcangelo c'è il Carnevale. In agenda anche Clorophilla e Rimini Antiqua A Santarcangelo, il Carnevale si presenta con la sfilata in maschera di Samira, un appuntamento tradizionale che anima il centro storico. Il bis di Lucca in Maschera. Doppia sfilata di carnevale A Lucca, il 24 febbraio torna il tradizionale carnevale con una doppia sfilata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carnevale Atessano Argomenti discussi: Sfilata – La Maschera più bella del #CarnevaleVenezia2026; Pistoia si veste di maschere e colori: tornano le sfilate del Carnevale in piazza della Resistenza; Aspettando il Carnevale 2026; Sfilata in maschera con Samira, a Santarcangelo c'è il Carnevale. In agenda anche Clorophilla e Rimini Antiqua. Sfilata in maschera e divertimento con il Carnevale atessanoSabato 21 febbraio, ad Atessa, torna l'appuntamento con il Carnevale atessando, organizzato dall'associazione Tocca la luna. A partire dalle 14.30, un pomeriggio di festa, intrattenimento e musica per ... chietitoday.it Dalla sfilata del Carnevale di Viareggio all’Eurocarnevale: al via Lucca in Maschera 2026Un mese intenso di attività dedicate a tutte le età con il Balla Italia, l'Allegra Baccanata, il Veglione per i bambini e il Carnevalfratta ... luccaindiretta.it CARNEVALE Cautano 2026 domenica 15 febbraio- sfilata in maschera martedì 17 febbraio- morte del carnevale ` “ ” ’ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.