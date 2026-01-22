Sfilata in maschera con Samira a Santarcangelo c' è il Carnevale In agenda anche Clorophilla e Rimini Antiqua

A Santarcangelo, il Carnevale si presenta con la sfilata in maschera di Samira, un appuntamento tradizionale che anima il centro storico. Nel fine settimana sono in programma anche eventi come Clorophilla e Rimini Antiqua, offrendo occasioni di approfondimento culturale e artistico. Un altro fine settimana ricco di attività, nel rispetto della tradizione e della storia della regione, per vivere in modo autentico il territorio di Rimini e della sua provincia.

Un altro fine settimana, un altro giro sulla grande giostra degli eventi di Rimini e della sua provincia. La fine di gennaio traccia in ogni città un sentiero che dal gelo invernale ci porta verso l’allegria del Carnevale. Mentre i carri allegorici sfidano il freddo a Santarcangelo, tra le.🔗 Leggi su Riminitoday.it Il Carnevale di Santarcangelo: Samira Lui, carri allegorici e trampolieri per la 22esima edizioneIl Carnevale di Santarcangelo torna domenica 25 gennaio con la sua 22ª edizione. Il bis di Lucca in Maschera. Doppia sfilata di carnevaleA Lucca, il 24 febbraio torna il tradizionale carnevale con una doppia sfilata. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Pistoia si veste di maschere e colori: tornano le sfilate del Carnevale in piazza della Resistenza; Aspettando il Carnevale 2026; vi aspettiamo a Lucca in maschera 2026!; Macomer: no ai carri allegorici, sì alla sfilata di maschere tradizionali. Alfonsine: in centro torna la sfilata di CarnevaleDomenica 15 febbraio ritorna il Carnevale ad Alfonsine, con una sfilata di gruppi in maschera per le vie del paese che partirà da piazza Monti alle 14.30, per arrivare in piazza Gramsci dove ci sarann ... ravennawebtv.it Carnevale Rondissone 2026: tutte le date, dalla Cena in Maschera alla sfilata finaleGran finale sabato 21 febbraio 2026, alle ore 15.00, nel cortile delle scuole, con l’invito rivolto a tutto il paese: tutti in maschera per la sfilata a piedi che attraverserà Rondissone, chiudendo il ... giornalelavoce.it In occasione del Carnevale 2026, il Comune di Comiso organizza una sfilata dei gruppi in maschera, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e alla tradizione del carnevale e di valorizzare il territorio comunale. Chi volesse partecipare, può scaricare il regola - facebook.com facebook

