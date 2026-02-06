Una famiglia di La Spezia ha rischiato grosso per un’intossicazione da monossido di carbonio. La figlia, al telefono con la madre, si è resa conto che qualcosa non andava e ha lanciato l’allarme. Per fortuna, i soccorsi sono arrivati in tempo e hanno evitato una tragedia. La scena ricorda quanto sia importante fare attenzione alle fonti di gas e ai segnali di pericolo.

La Spezia, 6 febbraio 2026 – Tragedia sfiorata a La Spezia per intossicazione da monossido di carbonio, due giorni dopo la morte di un’intera famiglia a Porcari, in provincia di Lucca. Per fortuna, nel caso di La Spezia, tre persone sono state soccorse in tempo e sono ricoverate al San Martino di Genova per aver respirato monossido di carbonio in un'abitazione del quartiere della Chiappa alla Spezia. A lanciare l'allarme la figlia di una delle inquiline, che in quel momento era al telefono con la madre e ha sentito il suo tono di voce svanire piano piano tra frasi sempre più confuse. Ha capito che qualcosa non andava e ha allertato il 118 fornendo l'indirizzo dell'appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monossido di carbonio, tragedia sfiorata. Al telefono la figlia capisce che la madre sta male e lancia l’allarme

Approfondimenti su La Spezia Tragedia

Una tragica emergenza si è verificata in un’abitazione di Montevarchi, dove cinque persone sono state colpite da sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Un tragico incidente si è verificato ad Arquà Polesine, in provincia di Rovigo, dove un uomo è deceduto a causa di una fuga di monossido di carbonio nella propria abitazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su La Spezia Tragedia

Argomenti discussi: Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Casa sequestrata, si indaga sulla caldaia; Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rosso; Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca, 4 morti: Abbiamo provato a svegliarli.

Monossido di carbonio, killer silenzioso in casa. Come prevenire un’intossicazione che può essere fataleCos’è l’intossicazione da monossido di carbonio, quali sono i sintomi e come prevenirla: manutenzione, rilevatori e regole di sicurezza domestica ... iodonna.it

Tragedia a Lucca: Quattro Morti per Intossicazione da Monossido di Carbonio in CasaScopri la tragica storia di una famiglia a Lucca, colpita da una tragedia causata dal monossido di carbonio. Un'avventura che mette in luce i pericoli invisibili di questo gas letale e l'importanza de ... notizie.it

Ultim'ora Caso della famiglia sterminata dal monossido di carbonio. Come è emerso in queste ore facebook

#Lucca, monossido di carbonio uccide un'intera famiglia. Indagini sulla caldaia Valentina Iannicelli x.com