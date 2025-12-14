Tragedia sfiorata in un’abitazione | famiglia intossicata da monossido di carbonio Cinque persone in camera iperbarica

Una tragica emergenza si è verificata in un’abitazione di Montevarchi, dove cinque persone sono state colpite da sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e il trasferimento in camera iperbarica, evidenziando la gravità della situazione e i rischi associati a questa sostanza tossica.

Montevarchi (Arezzo), 14 dicembre 2025 – Sono in tutto cinque le persone di cui si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio. E' successo intorno all'una della notte appena trascorsa in un'abitazione a Montevarchi. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi. Presenti nell’abitazione anche i sanitari del 118 hanno soccorso tre adulti, due donne di 38 e 30 anni e un uomo di 46 anni e due minori. Sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia dalla Misericordia di San Giustino. Successivamente, alle 4,25, tutte le persone coinvolte sono state trasportate a Firenze: gli adulti al policlinico di Careggi e i minori al pediatrico Meyer, con ambulanze della Misericordia di Badia al Pino e della Misericordia di Faella per eseguire un trattamento in camera iperbarica. Lanazione.it

