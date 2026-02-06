Monopattini l’incubo quotidiano

A Bologna, i monopattini sono ormai diventati un problema quotidiano. Le strade si riempiono di veicoli leggeri che spesso creano confusione e rischi per pedoni e ciclisti. La gente si lamenta, perché gli incidenti aumentano e le situazioni di pericolo sono all’ordine del giorno. Le autorità cercano soluzioni, ma ancora non si vede una svolta chiara.

Non se ne può davvero più dei monopattini. Sono diventati il pericolo pubblico numero uno lungo le strade di Bologna. Sfrecciano ovunque senza criterio e sono anche pericolosi. A volte li vediamo viaggiare anche sotto i portici nonostante il divieto. Mi chiedo: ma i controlli si fanno? Se sgarri di pochi minuti la sosta sulle strisce blu ecco che scatta la sanzione ma i pirati della strada sembrano godere di totale impunità. Mario Fabbri Risponde Beppe Boni I controlli sugli scriteriati in monopattino si fanno, ma sono pochi e poco frequenti. Il problema è serio e anche fuori controllo. Questi mezzi utilizzati soprattutto dai giovani sono diventati un problema che la giunta comunale deve affrontare concretamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Monopattini Incubo

Nel bilancio della polizia locale di Legnano si evidenziano aumenti significativi nelle sanzioni ai conducenti di monopattini, decuplicate in un anno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monopattini Incubo

Monopattini, l’incubo quotidianoNon se ne può davvero più dei monopattini. Sono diventati il pericolo pubblico numero uno lungo le strade di Bologna. Sfrecciano o ... ilrestodelcarlino.it

FOGGIA MONOPATTINI Foggia, monopattini e bici elettriche, autista a SQ: A fermare l’inciviltà è solo la pioggiaFOGGIA – A fermare l’uso scellerato di monopattini e biciclette elettriche, soprattutto da parte di ragazzini e adolescenti, può essere solo la pioggia. È l’amara considerazione di un conducente di ... statoquotidiano.it

L’iniziativa Fiab, che ha controllato 228 mezzi tra bici e monopattini: 130 all’alba sulla Mantovana e 98 in serata. Speed e-bike per l’80% in regola, ma luci e catarifrangenti restano un problema sulle biciclette tradizionali. facebook