monopattini sanzioni decuplicate

Nel bilancio della polizia locale di Legnano si evidenziano aumenti significativi nelle sanzioni ai conducenti di monopattini, decuplicate in un anno. Crescono anche le fughe e le omissioni di soccorso, aumentate di oltre il 150%. Questi dati riflettono un incremento delle problematiche legate alla mobilità urbana e alle normative sul corretto utilizzo di questi mezzi, richiedendo attenzione e misure adeguate da parte delle autorità.

Sanzioni ai conducenti di monopattini decuplicate in un anno, ma anche fughe e omissioni di soccorso cresciute di oltre il 150%: ci sono anche questi dati eclatanti nel bilancio della polizia locale di Legnano, presentato ieri mattina nel comando di corso Magenta dai vertici del Corpo - il comandante Daniele Ruggeri e il vice Rosa Potenza (nella foto) - con il sindaco, Lorenzo Radice, e l’assessore Anna Pavan. Nel 2025 sono state accertate 29.564 violazioni al Codice della Strada: un dato significativo riguarda l’aumento dei controlli sulla micromobilità elettrica, perché le sanzioni ai conducenti di monopattini elettrici sono balzate da 19 nel 2024 a 198 e riguardano nella maggior parte dei casi il mancato uso del casco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel 2025, il settore ambientale nel Bresciano ha registrato una significativa crescita delle sanzioni, raggiungendo circa 9 milioni di euro, decuplicando rispetto all'anno precedente.

