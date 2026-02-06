Monaco in crisi | il Tribunale apre un procedimento

Da mondosport24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monaco Basket è in crisi. Dopo una serie di risultati negativi, il Tribunale ha aperto un procedimento contro la squadra. La situazione si fa sempre più complicata e la squadra si trova sotto i riflettori per motivi legali.

Il momento del monaco basket è segnato da una fase di forte pressione, con una serie di risultati negativi che amplificano le tensioni interne e le questioni legate alla gestione societaria. Il team è incappato in una quinta sconfitta di fila in trasferta contro il Bayern, un segnale che mette in discussione la continuità del cammino in Eurolega e l’insieme della stagione fin qui disputata. La debacle sportiva si accompagna a una lettura della classifica sempre più delicata, con riflessi concreti sul quadro competitivo e sul calendario degli impegni. Da quando il club ha esordito in Eurolega, la sequence di ko non si era mai protratta in questo modo, e il posizionamento in classifica diventa progressivamente più pericolante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

