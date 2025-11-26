Meta Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante
L'Antitrust apre un procedimento cautelare contro il colosso tech Meta per abuso di posizione dominante. Secondo l'Autorità, si legge in una nota, le nuove condizioni contrattuali di WhatsApp business solution Terms, introdotte il 15 ottobre scorso, e l'integrazione di nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp, possono limitare produzione,
