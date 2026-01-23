Avellino si apre il procedimento contro Gianluca Festa | la difesa pronta a ribattere alle accuse
A Avellino si apre il procedimento giudiziario contro l’ex sindaco Gianluca Festa. La difesa si prepara a rispondere alle accuse, con la possibilità di un rinvio dell’udienza. La vicenda rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario che coinvolge l’ex primo cittadino, mentre si attendono sviluppi sulle prossime fasi del procedimento.
Il procedimento giudiziario che vede coinvolto l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si apre con la prospettiva di un rinvio. È verosimile che l’udienza venga aggiornata al mese di aprile. La difesa, rappresentata dagli avvocati Luigi Petrillo e Concetta Mari, affida al confronto processuale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, si apre il processo contro Gianluca Festa, la difesa: Battaglia lunga, ma fiduciosi di dimostrare l’innocenza dell’ex sindacoSi è aperto ,stamattina, presso il tribunale di Avellino il processo che coinvolge l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La difesa, rappresentata dagli avvocati Luigi Petrillo e Concetta Mari, ... corriereirpinia.it
