modena al via con 4 squadre nel campionato italiano

A Modena si apre ufficialmente la nuova stagione di paintball. Quattro squadre della città si preparano a scendere in campo nel campionato italiano, con l’obiettivo di fare bene. Negli ultimi dodici mesi, gli iscritti al paintball sono cresciuti del 70%, segno di un interesse in aumento. I giocatori si allenano già da settimane, pronti a sfidarsi e a portare in alto il nome di Modena.

Sta per cominciare un’intensa stagione sportiva per il Paintball Modena, che negli ultimi 12 mesi ha visto un aumento del 70% degli iscritti. Oltre al team dei più piccoli (i Grilletti) impegnato nella prima stagione, la società modenese per il campionato italiano 2026 schiererà ben quattro squadre. A rappresentare il vivaio modenese ci saranno i Triggerini, la squadra del settore giovanile composta da ragazzi dai 14 anni in su; ci saranno poi i Trigger, formazione senior Over 18, i Donkey, Campioni d’Italia 2024, pronti a confermare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni, e la squadra Veterani Over 40, i cui componenti puntano alla convocazione nella Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

