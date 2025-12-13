Campionato italiano a squadre di Kayak fishing a Santa Maria al Bagno
Santa Maria al Bagno si appresta ad ospitare il prestigioso Campionato italiano a squadre di Kayak fishing. L'evento, di grande rilevanza per la pesca sportiva nazionale, attirerà appassionati e concorrenti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in un contesto suggestivo e ricco di tradizione.
NARDO' - Santa Maria al Bagno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della pesca sportiva italiana. Dal 12 al 14 dicembre, infatti, la marina di Nardò ospiterà il Campionato Italiano a squadre di Kayak Fishing, organizzato dall’associazione Over Fishing Salento. Lecceprima.it
PESCA SPORTIVA – A Santa Maria al Bagno la due giorni del Campionato italiano a squadre di kayak fishing - Ha preso il via in mattinata uno degli appuntamenti più importanti della pesca sportiva italiana: il Campionato italiano a squadre di kayak ... salentosport.net
