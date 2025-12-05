Modena vs Catanzaro quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. In piena corsa per i playoff, i calabresi saggeranno le ambizioni di vertice dei padroni di casa. Modena vs Catanzaro si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Braglia. MODENA VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani cercano un successo che manca da tre giornate. Nelle successive tre sono arrivati due pareggi e una sconfitta, che hanno fatto perdere la vetta alla squadra di Sottil, attualmente al terzo posto con un ritardo di 4 punti dal Monza capolista. La vittoria casalinga contro l’Entella ha permesso ai calabresi di portarsi in zona playoff, scavalcando due formazioni in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

