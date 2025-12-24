Inter News 24 Pirola svela: «Sogno di sfidare l’Inter in Champions! Ecco perché ho scelto l’Olympiakos». Le parole del difensore italiano. Lunga intervista a Lorenzo Pirola su Tuttosport. Il difensore cresciuto nelle giovanili dell’ Inter, ora all’Olympiakos, si è raccontato così. QUI: le notizie del giorno sull’Inter. LA SCELTA DELL’OLYMPIAKOS – « Venivo da una situazione comunque complicata dopo la retrocessione a Salerno, mi si è presentata questa occasione, era la migliore per me: il club mi voleva, il mister ci teneva a prendermi, da qui la decisione, che rifarei mille volte, di provare questa esperienza all’estero ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Pirola svela: «Sogno di sfidare l'Inter in Champions! Ecco perché ho scelto l'Olympiakos, che derby con Calabria!»

