Mistero Buffo Matthias Martellie l’omaggio a Fo

Questa sera alle 21,15 il teatro di Bucine apre le porte a “Mistero Buffo”, uno spettacolo di Matthias Martelli che rende omaggio a Dario Fo. La rappresentazione fa parte della stagione 2026 e si svolge mentre si avvicina il centenario del premio Nobel. La regia è di Eugenio Allegri, scomparso recentemente, e la scena promette di portare in scena i personaggi e le storie più famose del teatro di Fo.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Prosegue questa sera alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero Buffo, diretto dal compianto Eugenio Allegri. La maestria di Matthias Martelli, un solo attore in scena, tra lazzi, poesia e satira sociale, per un capolavoro che ha superato le 200 repliche in Italia e all'estero. In scena il testo più famoso di Dario Fo, uno spettacolo che ha consegnato il nome dell'artista alla storia, così come recita la motivazione del Premio Nobel attribuitogli nel 1997: «A Dario Fo. che nella tradizione dei giullari medievali fustiga il potere e riabilita la dignità degli umiliati».

