Minacciata con una bottiglia e costretta a prelevare al bancomat | arrestato il rapinatore

Modenatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno arrestato un uomo di 28 anni, originario del Marocco e residente a San Prospero, gravemente indiziato di aver commesso una rapina. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il giorno prima dal Giudice. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

