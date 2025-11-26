Minacciata con una bottiglia e costretta a prelevare al bancomat | arrestato il rapinatore

I Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno arrestato un uomo di 28 anni, originario del Marocco e residente a San Prospero, gravemente indiziato di aver commesso una rapina. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il giorno prima dal Giudice. 🔗 Leggi su Modenatoday.it