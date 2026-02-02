Questa sera a Ancona, un uomo è stato aggredito con una bottiglia di vetro nel parco di via Ragusa. La lite è sfociata in violenza e ha lasciato la vittima in ospedale. La polizia ha arrestato il trentenne di origine bengalese che ha scagliato il colpo.

Un trentenne di origine bengalese è stato arrestato ieri sera a Ancona dopo aver colpito un uomo al volto con una bottiglia di vetro durante una lite scoppiata nel parco di via Ragusa. L’aggressione ha causato ferite gravi alla vittima, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai soccorsi della Croce Rossa. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido: la Squadra Volanti della Questura ha proceduto immediatamente alla ricerca del presunto autore del gesto, riuscendo a rintracciarlo in breve tempo. L’uomo, già sottoposto a un ordine di carcerazione per una condanna precedente per minacce e lesioni personali, ha scontato parte della pena ma non è mai stato sottoposto a detenzione effettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentenne arrestato dopo aggressione con bottiglia che ha lasciato vittima in ospedale

Un 23enne è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentato omicidio dopo un'aggressione con una bottiglia a Termini.

