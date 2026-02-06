Da oggi Milo Infante è fuori dalla Rai per un mese. I telespettatori di Rai 2 dovranno aspettare prima di rivederlo in tv. Il conduttore lascia temporaneamente il programma Ore 14, in onda tutti i giorni alle 14. La Rai non ha ancora comunicato quando Infante tornerà in onda. Per ora, il pubblico si deve accontentare di altri programmi mentre si attende di scoprire la data di rientro.

Da oggi, venerdì 6 febbraio 2026, i telespettatori di Rai 2 dovranno fare a meno dell’appuntamento quotidiano con Ore 14, il talk show di approfondimento condotto da Milo Infante. Il programma, noto per il taglio giornalistico e l’attenzione ai casi di cronaca e attualità, si ferma per una pausa forzata di oltre due settimane a causa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La decisione rientra in una profonda riorganizzazione dei palinsesti della rete pubblica, che dedicherà una copertura quasi totale ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Rai 2 sarà infatti la rete ufficiale dell’evento sportivo e trasmetterà le gare in programma quotidianamente a tutte le ore della giornata, con una copertura non-stop che stravolgerà inevitabilmente la programmazione abituale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milo Infante fuori dalla Rai per un mese: cosa succede a Ore 14 e quando torna in TV

Approfondimenti su Milo Infante

Alle 14, il talk di Milo Infante si ferma per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, Rai 2 ha sorpreso gli spettatori del primo pomeriggio senza la consueta messa in onda di

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milo Infante

Argomenti discussi: Roberta Bruzzone confessa che ha lasciato Ore 14 per la fine dell'amicizia con Milo Infante, era un fratello; Roberta Bruzzone: Ho lasciato Ore 14 perché è venuta meno l'amicizia con Milo Infante, era come un fratello; Roberta Bruzzone: Milo Infante per me era come un fratello. Ecco perché ho lasciato il suo programma. Il retroscena; STOP ufficiale, la Rai cancella Ore 14: Milo Infante rimane fuori dai giochi | Cosa farà adesso.

A Ore 14 Milo Infante durissimo col dottor Tanga dopo una battuta fuori luogo: qui noMilo Infante parecchio innervosito dalla risposta di Tanga a una domanda sul femminicidio di Federica Torzullo risponde a tono a Ore 14 ... ultimenotizieflash.com

Milo Infante fermato dalla Rai, Ore 14 pomeriggio non va più in onda: i motivi dello stopOggi 6 febbraio inizia uno stop lunghissimo per il talk di Milo Infante che deve fare posto alla Olimpiadi di Milano Cortina 2026: quando lo rivedremo su Rai 2. libero.it

Questa sera non si va in onda, ma quando torna il programma di Milo Infante facebook