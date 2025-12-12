Ore 14 oggi non è andato in onda | cosa è successo e quando torna il programma di Milo Infante

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, Rai 2 ha sorpreso gli spettatori del primo pomeriggio senza la consueta messa in onda di

Chi oggi ha acceso Rai 2 nel primo pomeriggio ha notato subito qualcosa di strano: Ore 14 non c’era. Al suo posto un film, che è successo? Chi oggi, venerdì 12 dicembre 2025, ha acceso Rai 2 nel primo pomeriggio lo ha capito subito: qualcosa non tornava. Niente sigla, niente Milo Infante, niente casi di cronaca seguiti giorno dopo giorno. (foto da RaiPlay) – cityrumors.it Al posto di Ore 14 è comparso un film, senza spiegazioni, senza avvisi, senza quel minimo di preparazione che di solito accompagna i cambi di palinsesto, e inevitabilmente sono partite le domande. Cityrumors.it

ore 14 oggi 232Milo Infante, Ore 14 cancellato all’ultimo minuto: perché &#232; saltata la diretta di oggi 12 dicembre - La puntata di oggi, giovedì 12 dicembre 2025, di Ore 14 non è in onda: ecco quali sono le motivazioni alla base della scelta della Rai. libero.it

ore 14 oggi 232Ore 14 non va in onda, al suo posto un film: il programma di Milo Infante aderisce allo sciopero - Ore 14 non &#232; andato in onda su Rai 2: al posto del programma di Milo Infante è stato trasmesso un film. fanpage.it

ore 14 oggi non 232 andato in onda cosa 232 successo e quando torna il programma di milo infante

© Cityrumors.it - Ore 14 oggi non è andato in onda: cosa è successo e quando torna il programma di Milo Infante

VOLUME TALKS #232, ore 8.00, lunedi 14 febbraio 2022

Video VOLUME TALKS #232, ore 8.00, lunedi 14 febbraio 2022