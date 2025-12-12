Ore 14 oggi non è andato in onda | cosa è successo e quando torna il programma di Milo Infante

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, Rai 2 ha sorpreso gli spettatori del primo pomeriggio senza la consueta messa in onda di

Chi oggi ha acceso Rai 2 nel primo pomeriggio ha notato subito qualcosa di strano: Ore 14 non c’era. Al suo posto un film, che è successo? Chi oggi, venerdì 12 dicembre 2025, ha acceso Rai 2 nel primo pomeriggio lo ha capito subito: qualcosa non tornava. Niente sigla, niente Milo Infante, niente casi di cronaca seguiti giorno dopo giorno. (foto da RaiPlay) – cityrumors.it Al posto di Ore 14 è comparso un film, senza spiegazioni, senza avvisi, senza quel minimo di preparazione che di solito accompagna i cambi di palinsesto, e inevitabilmente sono partite le domande. Cityrumors.it

Milo Infante, Ore 14 cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la diretta di oggi 12 dicembre - La puntata di oggi, giovedì 12 dicembre 2025, di Ore 14 non è in onda: ecco quali sono le motivazioni alla base della scelta della Rai. libero.it

Ore 14 non va in onda, al suo posto un film: il programma di Milo Infante aderisce allo sciopero - Ore 14 non è andato in onda su Rai 2: al posto del programma di Milo Infante è stato trasmesso un film. fanpage.it

Perché #Ore14 oggi non è andato in onda: il programma di Milo Infante saltato all’ultimo minuto x.com

Oggi sono andato a vedere la BYD Atto2. Le impressioni sono state estremamente positive, ma gradirei un parere da chi già la possiede. Spese di manutenzione, tempi di ricarica, comfort di guida ed altre cose. Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi. - facebook.com facebook