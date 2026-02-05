Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico Confermato | Meloni vedrà Vance  domani in prefettura a Milano

Dopo aver incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico, Mattarella ha stretto loro la mano e condiviso qualche parola di incoraggiamento. La giornata si è chiusa con una cena con i Capi di Stato, mentre domani la premier Meloni incontrerà Vance in prefettura a Milano.

Scatta la zona rossa a Milano intorno alla Fabbrica del Vapore, dove questa sera è prevista la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le strade tra piazzale Baiamonti, Monumetale, Cenisio e via Bramante sono transennate e chiuse al traffico di macchine e pedoni fino alle 24 di questa notte. Deviate le corse di tram e autobus, disagi e rallentamenti per la circolazione delle macchine nelle strade attorno alla zona rossa. «Posso dirlo in modo inequivocabile: non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano.

Questa mattina, il presidente Mattarella ha fatto visita al Villaggio Olimpico di Milano.

Oggi il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano, incontrando gli atleti della squadra italiana.

Mattarella pranza con gli atleti azzurri al Villaggio: «La prima competizione è con i propri limiti»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it

Mattarella al Villaggio Olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del PresidenteIl Capo dello Stato ha visitato in mattinata la struttura di Via Lorenzini, facendo i suoi auguri al Team Italia e firmando il 'Muro della Pace': 'Grazie in anticipo perchè certamente renderete onore ... adnkronos.com

