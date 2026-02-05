Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico Confermato | Meloni vedrà Vance  domani in prefettura a Milano

Dopo aver incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico, Mattarella ha stretto loro la mano e condiviso qualche parola di incoraggiamento. La giornata si è chiusa con una cena con i Capi di Stato, mentre domani la premier Meloni incontrerà Vance in prefettura a Milano.

Scatta la zona rossa a Milano intorno alla Fabbrica del Vapore, dove questa sera è prevista la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le strade tra piazzale Baiamonti, Monumetale, Cenisio e via Bramante sono transennate e chiuse al traffico di macchine e pedoni fino alle 24 di questa notte. Deviate le corse di tram e autobus, disagi e rallentamenti per la circolazione delle macchine nelle strade attorno alla zona rossa. «Posso dirlo in modo inequivocabile: non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

