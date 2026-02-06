Milano si prepara a vivere i Giochi Olimpici Invernali del 2026, condivisi con Cortina, ma non solo. La città sta aprendo un nuovo spazio dedicato agli appassionati di montagna: l’Après-Ski Social Club, nato negli hotel di Planetaria. Dal 6 al 22 febbraio, Milano diventa anche una meta per chi vuole vivere l’atmosfera delle montagne, anche se si trova in città. Un modo per trasformare il tifo e l’esperienza olimpica in qualcosa più di un semplice evento sportivo.

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali che Milano condivide con Cortina, e la capitale lombarda si prepara a vivere questo appuntamento non solo come spettatrice delle gare, ma come protagonista di un’esperienza che trasforma il concetto stesso di tifo sportivo. Planetaria Hotels porta nel cuore della metropoli un format che sa di baita, di neve fresca e di quella convivialità che appartiene alle montagne: l’ Après-Ski Social Club. Non si tratta di una rievocazione nostalgica né di un tentativo di riprodurre artificialmente l’atmosfera alpina. È piuttosto una dichiarazione d’intenti: Milano può essere montagna, può vivere lo sport invernale con la stessa intensità di chi abita ai piedi delle piste, può trasformare un evento olimpico in un momento di aggregazione autentica, lontano dalla retorica celebrativa e vicino al piacere genuino dello stare insieme. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Milano si fa montagna: nasce l’Après-Ski Social Club negli hotel di Planetaria

Approfondimenti su Milano Cortina

Come vestirsi in montagna seguendo l’esempio delle celebrità che, tra chalet e hotel storici, elevano l’après ski a un’occasione di stile.

L'atmosfera montana invade Grosseto con l’Après Ski in città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: La montagna è un privilegio? Lo sci tra costi e alternative; Roots, il bosco si fa design e narrativa nel cuore di Milano; Io, dall’ufficio alla cima degli Ottomila. Mi alleno anche fra i grattacieli di Milano; Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza.

Montagna Milano, da Fiona May a Venerus: cosa ci hanno raccontato i protagonisti dell'alpine club di Vogue e GQ in cittàMontagna Milano, da Fiona May a Venerus: cosa ci hanno raccontato i protagonisti dell'alpine club di Vogue e GQ in città. Un luogo immersivo, in collaborazione con K-Way, che dal 16 al 17 gennaio ... vogue.it

Milano Cortina -19: Mit, si celebra la Giornata Mondiale della NeveA 19 giorni dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina, la montagna oggi torna protagonista con la Giornata Mondiale della Neve, l'iniziativa internazionale promossa dalla Federazione ... ansa.it

L’Après-ski degli Innamorati Il 14 febbraio alla Busa del Sauc l’amore si festeggia in montagna, tra musica, sorrisi e l’energia dell’après-ski più romantico di Piancavallo. Dalla tarda mattinata la Busa Terrace si accende con un DJ set firmato Mattia Pezza facebook