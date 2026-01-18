Come vestirsi in montagna per un après ski da red carpet ispirandosi ai look delle celeb avvistate tra chalet hotel storici e strade innevate

Come vestirsi in montagna seguendo l’esempio delle celebrità che, tra chalet e hotel storici, elevano l’après ski a un’occasione di stile. Scopri i look ispirati alle star avvistate tra strade innevate e ambienti eleganti, per un tocco di raffinatezza senza eccessi. Un modo sobrio e curato per essere eleganti anche in montagna, senza perdere comfort o praticità.

Come vestirsi in montagna seguendo l'esempio delle celeb che, tra una cioccolata calda e una passeggiata tra le vetrine, trasformano l'après ski in un fenomeno fashion. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con giacca di pelle e cerchietto Bella Hadid inaugura la stagione invernale a Aspen in giacca corta in pelle, cerchietto, jeans bianchi (Frame), cintura con fibbia, camperos western e borsa leopardata di pelo di Fendi. Con pantaloni in cashmere e shearling boots Gigi Hadid a NYC come ad Aspen in pantaloni di cashmere di Guest in Residence, giacca di pelle Miu Miu e shearling boots Alameda Turquesa.

Dalle pista allo chalet senza scivoloni: ecco come vestirsi bene in montagna aspettando Milano-Cortina 2026 - Di strada ne è stata fatta dai primi completi da sci nati per più proteggere dal freddo che per piacere, arrivando negli ultimi anni alla creazione di capsule collection che sfilano sulle passerelle ... vanityfair.it

In montagna d’inverno, vestirsi bene è volersi bene. Il freddo si sente meno quando ogni strato ti protegge, ti scalda, ti accompagna. Prepara lo zaino con cura, ascolta il tuo corpo, segui il ritmo della natura. - facebook.com facebook

Non improvvisare. In montagna è fondamentale vestirsi adeguatamente e informarsi su temperature e criticità per garantirsi prima di tutto la sicurezza. Ph. Luca Vallata #escursioni #inverno #educazioneambientale #parcodolomitifrilane x.com

