Ruba una borsa da 10mila euro sul treno a Milano | ladro arrestato

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare una borsa del valore di 10.000 euro su un treno. La sua condotta, caratterizzata da un'osservazione prolungata dei bagagli, ha attirato l'attenzione degli agenti della Polfer, che sono intervenuti e hanno fermato il sospetto. L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza nelle stazioni ferroviarie e delle misure di sicurezza per prevenire furti.

Era riuscito a non dare nell'occhio per un po', ma il suo guardare con insistenza i bagagli dei passeggeri riposti nelle cappelliere è parso sospetto agli agenti della polfer. Così per il ladro, 36 anni, algerino, con precedenti alle spalle, sono scattate le manette.Il furto sul Malpensa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Si masturba davanti a una donna sul treno: multa da 10mila euro e denuncia per un 24enne

Leggi anche: Si masturba davanti a una donna sul treno: multa da 10mila euro e denuncia per un 24enne

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ruba 240 euro di profumi alla Coin, ma la borsa straripa: 20enne bloccata alle barriere antitaccheggio; Ruba profumi per 240 euro e tenta di oltrepassare le casse: denunciata una 20enne; Colleferro, ruba la borsa ad una signora e si da alla fuga; Ruba vestiti per bambini e paga in cassa (458 euro) dopo essere stata scoperta: arrestata a Vinovo.

Ruba una borsa da 10mila euro sul treno a Milano: ladro arrestatoIn manette è finito un uomo algerino di 36 anni: il furto a bordo del Malpensa Express, poco prima della fermata di Bovisa ... milanotoday.it

Ruba una borsa, un profumo e addosso ha un giubbino oggetto di furto: arrestatoLa Polizia ha arrestato un uomo che aveva tentato di rubare una borsa e un profumo al centro commerciale. E addosso aveva un giubbino rubato ... ilpiccolo.net

Ignoti hanno infranto il finestrino di un’automobile parcheggiata per rubare una borsa. All’interno, oltre agli effetti personali, c’erano anche documenti importanti, tra cui il libretto intestato a un bambino di appena due anni. - facebook.com facebook

Gli occhiali di Macron vanno a ruba: boom di ordini, il titolo del gruppo (italiano) vola in Borsa. Ecco quanto costano x.com