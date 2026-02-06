Milano Giorgia Meloni incontra i militari alla stazione Rogoredo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita questa mattina alla stazione Rogoredo di Milano. Si è fermata per salutare i militari impegnati nell’operazione Strade Sicure che, ogni giorno, presidiano la zona. Meloni ha parlato brevemente con alcuni di loro, dimostrando vicinanza e attenzione. La visita si è svolta senza annunci ufficiali, ma con l’obiettivo di mostrare sostegno alle forze dell’ordine.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata venerdì mattina alla stazione Rogoredo di Milano, dove ha salutato i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. Le immagini del suo intervento sono state pubblicate dalla premier su Instagram, mentre si dirigeva verso la Prefettura di Milano per gli impegni istituzionali della giornata a margine delle Olimpiadi Milano Cortina. Durante la breve visita, Meloni ha rivolto ai militari un messaggio di ringraziamento: "Buongiorno, sono venuta a salutare e a ringraziare. Buon lavoro". La premier ha poi ricordato che, nell'ambito del rafforzamento di Strade Sicure, sono arrivati anche i carri leggeri Puma dell'esercito alla stazione di Rogoredo.

