Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno dal Venezuela e Trentini alle spese militari i temi sul tavolo – La diretta

Il 9 gennaio, Giorgia Meloni tiene la consueta conferenza stampa di inizio anno. Da Caracas, la premier affronta temi come le spese militari, le relazioni internazionali e questioni nazionali, rispondendo alle domande dei giornalisti. Questa occasione rappresenta il principale momento di confronto diretto con la stampa, offrendo uno sguardo sulle priorità e le strategie dell’esecutivo per l’anno in corso.

Giorgia Meloni tiene oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L’unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei “punti stampa” a margine dei vertici internazionali. Se l’anno scorso l’evento fu dedicato, almeno in parte, all’emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest’anno, tra i temi internazionali, domina certamente l’attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri “politici” e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera. 🔗 Leggi su Open.online

