La Milano Fashion Week AI 2026 prende il via con grande entusiasmo. Dopo le tappe di New York e Londra, anche la città italiana apre le porte ai designer e alle case di moda più importanti. L’evento si svolge tra sfilate, presentazioni e incontri, attirando addetti ai lavori da tutto il mondo. La settimana della moda si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario internazionale.

Con febbraio 2026 si apre ufficialmente il mese dellla moda internazionale. Dopo New York, che inaugura la stagione l’11 febbraio, e Londra, che chiude il suo calendario il 23, il testimone passa a Milano, pronta ad accogliere una nuova edizione della Milano Fashion Week. Non c’è tregua per la città, che negli stessi giorni farà i conti anche con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e, a pochi chilometri di distanza, con il Festival di Sanremo, eccezionalmente in sovrapposizione con l’evento. Con la pubblicazione del calendario ufficiale da parte di Camera Nazionale della Moda Italiana, è il momento di iniziare a pianificare la settimana, segnare le date in agenda e capire quando e dove sfileranno i brand. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Milano Fashion Week A/I 2026: il calendario e gli eventi della settimana della moda

Approfondimenti su Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week maschile, si sono evidenziati sia i punti di forza che le criticità della moda uomo.

Milano si conferma come centro nevralgico della moda maschile internazionale con la Milano Fashion Week Men’s Collection 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MILANO FASHION WEEK UOMO | LE COLLEZIONI E I BRAND PIU' INTERESSANTI | LINEA EDITORIALE | MT

Ultime notizie su Milano Fashion Week

Argomenti discussi: Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate moda donna autunno inverno 2026; È in arrivo (anche) la Milano Fashion Week: date e sfilate in calendario; Milano Fashion Week: il calendario Fall/Winter 2026/2027; Sfilate di Milano: il calendario della fashion week di Febbraio 2026.

La moda (come Milano) non dorme mai: il calendario ufficiale della MFW di febbraio 2026Dall'esordio di Maria Grazia Chiuri da Fendi a Gucci e Prada. Il calendario definitivo delle sfilate Milano Fashion Week 2026 di febbraio ... iodonna.it

Il calendario della Milano Fashion Week. Occhi puntati sulle le prime volte di Demna, Chiuri e Rogge in passerellaDal 24 febbraio al 2 marzo Milano riaccende le passerelle del womanswear per la stagione AI 26/27. Tutti gli attesissimi debutti (Gucci, Marni, Fendi) e le novità da sapere ... esquire.com

Milano fashion week 2026 tra Olimpiadi e grandi debutti Il giorno di apertura, il 24 febbraio, inaugurerà il progetto «Next on air: A brand selection curated by Rinascente and CNMI» Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook

Benson oggi era a Milano per la Milano Fashion Week! x.com