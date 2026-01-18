Milano Fashion Week i top e i flop della moda uomo | Prada resta la bussola Dolce & Gabbana cade sugli stereotipi il famolo strano dei giovani designer

Durante la Milano Fashion Week maschile, si sono evidenziati sia i punti di forza che le criticità della moda uomo. Prada conferma il proprio ruolo guida, mentre Dolce & Gabbana si confronta con temi stereotipati. Allo stesso tempo, emergono i giovani designer che sperimentano con approcci innovativi e originali. Un’occasione per analizzare tendenze, usi e abusi in un settore in continua evoluzione.

In un’epoca in cui la retorica dell’archivio inizia risultare stantia e tutto sembra pericolosamente già detto, il weekend della Milano Fashion Week maschile ha agito da sismografo. Tra un calendario rarefatto e una marea di presentazioni, la distanza tra l’identità reale e la mera sovrastruttura comunicativa non è mai stata così netta. La sfida oggi non è più inventare l’inedito, ma capire come rendere rilevante il “già visto” senza scadere nel nostalgico. Se Zegna ha affrontato il dilemma attingendo all’armadio del fondatore Ermenegildo, lavorando su un sapore retrò sapientemente attualizzato, è Prada a consegnarci, come sempre, la griglia di lettura definitiva del nostro tempo.

Il nuovo appuntamento con i ritratti maschili di Dolce & Gabbana a Milano mette in evidenza la varietà e l’unicità di ogni individuo. Attraverso capi sartoriali di qualità, la collezione celebra le diverse espressioni di stile e personalità, senza ricorrere a stereotipi. Un'opportunità per riflettere su come l’alta moda possa interpretare l’identità maschile con sobrietà e raffinatezza, creando un dialogo autentico tra tradizione e modernità.

