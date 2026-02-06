Milano Cortina sventato un altro attacco hacker

Gli attacchi hacker continuano a puntare sulle Olimpiadi Milano-Cortina, ma questa volta gli esperti di cybersecurity sono riusciti a bloccare l’attacco prima che potesse causare danni. Le autorità rassicurano: i sistemi sono sotto controllo e non ci sono conseguenze per gli eventi in programma. La minaccia resta alta, ma la sicurezza è stata rafforzata per garantire lo svolgimento delle gare senza problemi.

Continuano i tentati di attacchi hacker in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina, ma la cybersecurity è ai massimi livelli Due giorni fa il ministro Tajani ha annunciato che un attacco hacker a Milano Cortina è stato sventato, a distanza di pochi oggi ce n'è stato un altro, anch'esso disinnescato. In mattinata c'è stata, infatti, una nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi Milano Cortina. Nel mirino, tra gli altri, il sito dell'evento, ma anche quelli di Comitati olimpici e squadre di altre nazioni. Le Olimpiadi di Milano Cortina continuano a essere nel mirino degli hacker filorussi, che anche oggi hanno lanciato una nuova ondata di attacchi informatici contro siti e infrastrutture digitali legate all'evento.

