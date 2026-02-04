Tajani | sventato attacco hacker a siti

Questa mattina il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato di aver evitato una serie di attacchi hacker contro siti italiani e stranieri. Gli attacchi miravano a sedi del ministero a Washington e ad alcuni siti legati alle Olimpiadi 2026, tra cui hotel di Cortina. Tajani ha specificato che la matrice sarebbe russa.

20.10 "Abbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri,a cominciare da Washington e contro alcuni siti legati alle Olimpiadi 2026, inclusi alberghi di Cortina", ha detto il titolare della Farnesina Tajani,sottolineando che "la matrice sarebbe russa".Tajani è nella capitale Usa per il vertice sui minerali critici convocato dal Segretario di Stato Usa Rubio. Ha aggiunto: "Abbiamo anticipato un attacco, quindi anche la sicurezza cybernetica diventa fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Tajani Washington

Il ministro degli Esteri Luigi Tajani si trova a Washington, dove ha annunciato di aver sventato un attacco hacker proveniente dalla Russia contro l’Italia.

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tajani Washington

Argomenti discussi: Cosa dicono le nuove linee guida americane sulla dieta; Computer quantistici, IonQ acquista la fonderia di chip SkyWater Technology. Sul piatto 1,8 miliardi; File Epstein: le opposizioni chiedono un’informativa urgente a Matteo Salvini; BTP Valore 2032, a giorni sarà staccata la prima cedola del Titolo di Stato settennale di ottobre '25.

Tajani: Sventato attacco hacker russo a siti Farnesina e Milano-CortinaUn cyberattacco è stato sventato contro sedi della Farnesina negli Usa e siti legati alle Olimpiadi Milano?Cortina, inclusi alberghi nella località montana. La notizia dell'attacco, riconducibile al ... tg24.sky.it

Tajani: sventato un attacco hacker a Farnesina e siti Milano-CortinaWashington, 4 feb. (askanews) - Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del Ministero degli esteri, a cominciare da Washington e anche ad alcuni siti della Milano Cortina e questo gr ... quotidiano.net

#Cyberattacco russo sventato, #Tajani: “nel mirino ambasciate e #MilanoCortina” facebook

Tajani: sventato un attacco hacker della #Russia alla Farnesina e a siti di Milano-Cortina x.com