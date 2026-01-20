Milano Cortina 2026 svela i Bracieri | per la prima volta la Fiamma arde in due città

Milano Cortina 2026 presenta i nuovi Bracieri, simboli delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Per la prima volta nella storia, la Fiamma arderà simultaneamente in due città, Milano e Cortina. È stato svelato il design ufficiale dei due Bracieri, che rappresentano l’unione e la collaborazione tra le due località ospitanti. Un evento che sottolinea l’importanza di questa edizione e il suo valore di inclusione e tradizione olimpica.

A Milano e Cortina. È stato svelato il design dei due Bracieri di Milano Cortina 2026, che per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici bruceranno contemporaneamente in due città diverse. Simbolo dell’armonia tra Milano e Cortina d’Ampezzo e dei territori coinvolti nei Giochi diffusi, i Bracieri sono realizzati grazie alla partnership con Fincantieri, sponsor di Milano Cortina 2026. Il progetto porta la firma di Marco Balich, in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin. I due Bracieri saranno collocati in luoghi altamente simbolici: a Milano, all’Arco della Pace, e a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano Cortina 2026 svela i Bracieri: per la prima volta la Fiamma arde in due città Olimpiadi Milano-Cortina 2026: svelato il design dei due bracieri che illumineranno i GiochiIl 20 gennaio 2026, Milano e Cortina hanno presentato il design dei due bracieri che illumineranno le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica arriva in città, pronto il “City Celebration”La Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano-Cortina 2026 arriva ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 svela il percorso della Fiamma Paralimpica; Milano Cortina: svelato il percorso completo della Fiamma Paralimpica; Il CIO svela perché tra i tedofori di Milano-Cortina sono finiti personaggi come Massimo Boldi; Milano Cortina 2026, svelato percorso della Fiamma Paralimpica. Milano Cortina 2026 svela i Bracieri: per la prima volta la Fiamma arde in due città - È stato svelato il design dei due Bracieri di Milano Cortina 2026, che per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici ... 361magazine.com Milano Cortina 2026: ecco i due Bracieri che illumineranno i Giochi Olimpici Invernali - Svelato il design di due oggetti simbolo dei Giochi Olimpici Invernali, si tratta dei Bracieri che conterranno la Fiamma Olimpica dell'edizione Milano Cortina 2026, e saranno due ... msn.com Milano Cortina 2026 - Il viaggio della Fiamma Olimpica THE CAULDRONS I Bracieri di Milano Cortina 2026 si troveranno a Milano, sotto l’Arco della Pace, e a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Angelo Dibona. Il loro movimento dinamico, ispirato al ritmo del sole, prende forma in un design scultoreo che unisce legg facebook Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) / Posts / X x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.