Due bracieri per i Giochi | è la prima volta

Questa sera, alle 22:30, due bracieri si accenderanno per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici invernali. Uno si trova all'Arco della Pace di Milano, l’altro in piazza Dibona a Cortina. È un momento simbolico che segna l’apertura ufficiale dei XXV Giochi, un evento atteso da anni. La cerimonia, che promette emozioni, si svolge tra due città che si preparano a vivere una notte speciale.

Per la prima volta nella storia dei Giochi sono due i bracieri dei XXV Giochi olimpici invernali. All'Arco della Pace di Milano e in piazza Dibona, a Cortina, è tutto pronto per l'accensione, uno dei momenti più iconici e simbolici della cerimonia di apertura olimpica, previsto per le 22:30 di.🔗 Leggi su Today.it

Milano Cortina 2026 presenta i nuovi Bracieri, simboli delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

Per la prima volta nella storia, due Bracieri verranno accesi e spenti in modo sincronizzato in due città diverse, rappresentando un'edizione dei Giochi di Milano Cortina che unisce territori e comunità.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace

