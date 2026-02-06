Meloni ha incontrato ieri mattina a Milano il vicepresidente Usa JD Vance e il senatore Marco Rubio. L’incontro si è svolto in prefettura e al centro della riunione ci sono stati i temi di cooperazione tra Europa e Stati Uniti. La premier italiana ha ribadito l’importanza di condividere valori comuni, sottolineando l’intenzione di rafforzare i rapporti tra i due blocchi. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’incontro, ma l’appuntamento segna un passo importante nelle relazioni tra Roma e Washington.

(LaPresse) Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente e il segretario di Stato Usa, JD Vance e Marco Rubio, in prefettura a Milano. “Ci siamo incontrati l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di Papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”, ha dichiarato la premier ricevendo Vance e Rubio, in Italia in occasione della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: "Europa e Usa valori comuni"

A Milano, nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi, Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e Rubio.

Il vertice tra Meloni e Merz ha sottolineato l'importanza di rafforzare il legame tra Europa e Stati Uniti, principalmente attraverso una risposta coordinata alle minacce alla sicurezza euro-atlantica.

