Milano-Cortina Mattarella inaugura Casa Italia | Porta di ingresso del Paese

Il presidente Mattarella ha inaugurato ufficialmente Casa Italia a Milano-Cortina. Si tratta di un nuovo spazio che unisce atleti e pubblico, ma anche cultura, innovazione e tradizione italiane. È il punto di partenza dei Giochi invernali, un luogo simbolico che vuole rappresentare il meglio del Paese.

È un luogo di incontro tra atleti e pubblico ma non solo perché esprime anche la cultura, l'innovazione e la tradizione del Paese che ospita i Giochi invernali di Milano- Cortina. Tutto questo è «Casa Italia», il quartier generale del Coni che ha aperto le sue porte alla Triennale di Milano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Taglio del nastro e inno di Mameli: “Una porta di ingresso dell’Italia” A tagliare il nastro è stata sua figlia Laura, e subito dopo è risuonato l’inno di Mameli. «Una porta di ingresso dell’Italia», l’ha descritto il Capo dello Stato, aggiungendo che l’inaugurazione «è sempre un momento di grande coinvolgimento» e ancora di più quando il taglio del nastro avviene in Italia: «Sono stato a Parigi e Casa Italia era una finestra sul nostro Paese - ha osservato -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Milano Cortina, Mattarella: Casa Italia porta di ingresso su nostro Paese

