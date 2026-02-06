Mattarella inaugura Casa Italia a Milano Porta d' ingresso sul Paese

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente Casa Italia a Milano, descrivendola come una vera e propria porta d’ingresso nel Paese. L’evento ha visto anche il presidente del Coni Buonfiglio sottolineare lo sforzo collettivo per costruire un’Italia vincente. La struttura, più di una semplice vetrina, vuole rappresentare il cuore e l’anima del nostro Paese.

Il presidente del Coni Buonfiglio: "Abbiamo lavorato tutti insieme per un'Italia vincente" MILANO - Non più una semplice finestra ma "una porta di ingresso per l'Italia, che ne esprime la quintessenza". Atteso a San Siro per la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa alla Triennale Milano per inaugurare Casa Italia. Accolto dal ministro dello Sport Andrea Abodi, dai massimi dirigenti di Coni, Sport e Salute e Fondazione Milano- Cortina e alla presenza, fra i tanti, dei presidenti di Inter e Milan Marotta e Scaroni e svariati dirigenti federali, Mattarella ha lasciato il classico taglio del nastro alla figlia Laura prima che a prendere la parola fosse il numero uno dello sport italiano, Luciano Buonfiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

