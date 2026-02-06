Milano Cortina Mattarella inaugura Casa Italia | Nostro Paese al centro del mondo

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente Casa Italia a Milano, sottolineando quanto sia motivo di orgoglio vedere l’Italia al centro dello sport internazionale. Con parole semplici, ha detto che è una grande soddisfazione per il nostro Paese essere protagonista in una vetrina così importante. La cerimonia ha attirato molte persone, tutte attente a questo momento simbolico per la nostra nazione.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "E' un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di 'Casa Italia' a Milano per le Olimpiadi Mlano Cortina 2026. A poche ore dall'apertura dei giochi, "l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo", ha detto il capo dello Stato facendo "gli auguri a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione, la riconoscenza e l'augurio più intenso di buona attività, con il significato di fondo che le Olimpiadi raccolgono e che queste di Milano Cortina ancor di più esprimono, quello di un benvenuto a tutti coloro che verranno, alle centinaia di atleti, sono quasi 3000, a coloro che li accompagnano, ai tecnici, agli allenatori, ai dirigenti, agli spettatori che verranno in grande quantità da ogni continente".

