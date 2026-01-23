Milano Cortina 2026 Mattarella | L' Italia sarà al centro dell' attenzione del mondo – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando il ruolo centrale che l’Italia assumerà a livello internazionale. Durante un incontro al Quirinale con la Fondazione Milano Cortina, ha ringraziato chi ha contribuito a realizzare questo importante evento, riconoscendo il prestigio e l’attenzione che porterà al nostro Paese nel campo dello sport e della cultura.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Io vorrei non solo sottolineare l'importanza di Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche in questa occasione ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso perché è stato un gesto di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi ma è stato un percorso concreto di impegno operativo che ha dato il successo che vediamo, perché i due eventi portano al nostro Paese prestigio e lo collocano al centro non del mondo ma dell'attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro Paese e questo per noi è molto importante" così il Presidente Mattarella, incontrando una delegazione della Fondazione Milano Cortina al Quirinale.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

