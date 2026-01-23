Milano Cortina 2026 Mattarella | L' Italia sarà al centro dell' attenzione del mondo – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando il ruolo centrale che l’Italia assumerà a livello internazionale. Durante un incontro al Quirinale con la Fondazione Milano Cortina, ha ringraziato chi ha contribuito a realizzare questo importante evento, riconoscendo il prestigio e l’attenzione che porterà al nostro Paese nel campo dello sport e della cultura.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 "Io vorrei non solo sottolineare l'importanza di Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche in questa occasione ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso perché è stato un gesto di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi ma è stato un percorso concreto di impegno operativo che ha dato il successo che vediamo, perché i due eventi portano al nostro Paese prestigio e lo collocano al centro non del mondo ma dell'attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro Paese e questo per noi è molto importante" così il Presidente Mattarella, incontrando una delegazione della Fondazione Milano Cortina al Quirinale.🔗 Leggi su Open.online

Milano Cortina 2026, dal sogno alla realtà: così l’Italia sarà al centro del mondoMilano Cortina 2026 rappresenta un importante momento per l’Italia, che si prepara ad accogliere le Olimpiadi e Paralimpiadi.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, i portabandiera al Quirinale per la consegna del tricolore. Mattarella: “L’Italia sarà con voi”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il Presidente della Repubblica Mattarella riceve una delegazione di Milano Cortina 2026. Organizzare i Giochi gesto di coraggio e di successo; Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza della Fondazione Milano-Cortina 2026; Giochi Olimpici: Mattarella incontra la Fondazione Milano Cortina; Mattarella: Milano Cortina 2026 avventura coraggiosa, normale completare alcune opere negli ultimi giorni.

Milano Cortina 2026: Stefani incontra Mattarella al QuirinaleAlberto Stefani incontra Sergio Mattarella al Quirinale per discutere dei preparativi per Milano Cortina 2026. Il sostegno del Presidente Mattarella è fondamentale per il successo dei Giochi. ilnuovoterraglio.it

Olimpiadi, Mattarella: «Milano-Cortina 2026, un gesto di coraggio e successo»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - I Giochi invernali? «Un gesto di coraggio, Olimpiadi e Paralimpiadi portano prestigio al nostro Paese, lo collocano al centro dell'attenzione del ... ilgazzettino.it

TAPPA NUMERO 46, MILANO-CORTINA 2026 ******* Benchè abituato alla visione di Venezia fin dalla nascita, giuro che vederla far da "cornice", da superbo palcoscenico, alla torcia olimpica con la sua bella fiaccola, mi ha convinto una volta di più che nessu - facebook.com facebook

X Milano-Cortina 2026 è alle porte Anas in prima linea per accessibilità e sicurezza tra Lombardia e Veneto: 1,62 mld € di investimenti e 1.250 persone al lavoro. Un’eredità concreta per i territori. #MilanoCortina2026 #Anas x.com