Questa mattina il presidente Mattarella si presenta in modo diverso al suo arrivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Invece di un’auto ufficiale, si presenta in tram, accompagnato da Valentino Rossi che lo guida. È stato un modo insolito e diretto per partecipare alla cerimonia di apertura, che ha sorpreso molti presenti. Nessuna grande scorta, solo un viaggio semplice per il presidente, che ha voluto mostrare un volto più vicino alla gente.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con un ‘fuoriprogramma’ che vede protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che arriva in tram alle Olimpiadi. È l’entrata, a sorpresa, del capo dello Stato, che caratterizza il prologo della cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026. Un filmato che vede il presidente seduto come un comune cittadino, su un tram su cui salgono e scendono comuni cittadini, ma anche passeggeri speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci. Per questo filmato che ha inaugurato le Olimpiadi gli organizzatori hanno scelto la chiave del racconto low profile, una normalità calda e familiare e una punta di autoironia presidenziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella in tram alla cerimonia delle Olimpiadi 2026, lo guida Valentino Rossi

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di arrivare in tram alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati); Milano, come cambia la viabilità il 2 febbraio per le Olimpiadi: strade chiuse, modifiche ai mezzi Atm e auto; Milano entra nella settimana olimpica con l’arrivo di Mattarella e la 145ª sessione del Cio; Olimpiadi 2026, Mattarella alla Scala di Milano: chiediamo rispetto della tregua olimpica, tacciano le armi.

Olimpiadi, sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi autistaSergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque. È questa la sorpresa tenuta coperta dal Quirinale, e che nelle scorse gi ... repubblica.it

Bulbarelli, la gaffe costa caro: anticipa la sorpresa di Mattarella ed è punito. Escluso dalla telecronacaIl vicedirettore di RaiSport aveva rivelato una clamorosa sorpresa del Capo dello Stato durante la cerimonia di apertura ... gazzetta.it

Sergio Mattarella arriverà a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi. Il telecronista Auro Bulbarelli punito per averlo anticipato. facebook

La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre: “Una storia molto brutta da quando c’è quella donna" x.com