Milano-Cortina | Mattarella ' felici di vedere Brignone pronta'
Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Siamo lietissimi di vedere Federica Brignone nuovamente pronta e determinata, quando ci siamo sentiti mesi fa al telefono, contavamo su questo ed è un piacere vederla in queste condizioni". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. "Sono certo - ha aggiunto il Capo dello Stato - che renderete, tutte le atlete e tutti gli atleti, onore all'Italia col vostro comportamento, con dei risultati che conseguirete.
