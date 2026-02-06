Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono le prime senza preservativi distribuiti agli atleti nel Villaggio. La notizia ha fatto scalpore, perché finora i preservativi erano sempre stati una presenza costante fin dalle prime edizioni nel 1988 a Seul. Ora, gli organizzatori hanno deciso di eliminare questa tradizione, lasciando gli atleti senza questa risorsa di protezione. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi teme un aumento dei rischi e chi sostiene che si tratta di una scelta moderna e rispettosa della privacy. Nessuna comunicazione ufficiale ha

I preservativi sono distribuiti agli atleti appena giunti nel Villaggio sin dalle Olimpiadi di Seul nel 1988. La distribuzione è comunicata con un tono simile a quello della consegna delle medaglie. Ma a Milano sembra che questo annuncio non ci sia ancora stato. Gli atleti saranno adeguatamente riforniti? La domanda se la pone Sueddeutsche Zeitung. Il Cio, per molti l'epitome del lato oscuro del potere, nella sua depravazione morale ha perso interesse anche per l'amore sicuro? "Solo due anni fa, durante i Giochi in Francia, molti media avevano pubblicato titoli pieni di speranza: "Parigi rilancia una vecchia tradizione con 300.

© Ilnapolista.it - Milano-Cortina, le prime Olimpiadi senza preservativi: la Sueddeutsche Zeitung si preoccupa

Domani a Milano e Cortina parte ufficialmente l’edizione 2026 delle Olimpiadi Invernali.

Mancano ormai pochi giorni all’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma le notizie non sono positive.

