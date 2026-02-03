Milano-Cortina 2026 si parte | domani al via le Olimpiadi Invernali con le prime gare

Domani a Milano e Cortina parte ufficialmente l’edizione 2026 delle Olimpiadi Invernali. Le prime gare di curling, sci alpino e slittino apriranno il programma, mentre si avvicina la Cerimonia di Apertura prevista per il 6 febbraio. Gli atleti di tutto il mondo arrivano in Italia per la lunga corsa alle medaglie, con l’adrenalina già alle stelle.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La prima giornata olimpica si aprirà in tarda mattinata con le prove ufficiali dello sci alpino, per poi spostarsi in serata sul ghiaccio del curling e dello slittino. Il curling proseguirà anche nella giornata di giovedì 5 febbraio, insieme all’esordio dell’hockey su ghiaccio femminile e alle qualificazioni dello snowboard big air maschile.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Olimpiadi Milano Cortina 2026: l'offerta Rai a 360°; Milano Cortina 2026, tutte le curiosità sulle Olimpiadi italiane: la cerimonia, le medaglie e le mascotte; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza Olimpica.

Dove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la mappa delle sedi olimpicheEcco la mappa delle sedi dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgeranno tra Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero, Anterselva. fanpage.it

Milano Cortina 2026, le Olimpiadi in diretta integrale su HBO MaxWarner Bros. Discovery è il broadcaster ufficiale di Milano Cortina 2026: oltre 1000 ore di diretta su HBO Max ed Eurosport per raccontare tutte le discipline, gli atleti e l’anima culturale dei Gioch ... panorama.it

#Olimpiadi e #Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 #Salerno, Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 19:00, presso il Circolo Canottieri Irno (Via Porto 41, Salerno), si terrà la presentazione del volume “Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Milano-Cortina 2026” (a - facebook.com facebook

Ventisei vini per brindare alle Olimpiadi di Milano-Cortina x.com